Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0255 --Maschinenausfall auf der Weser - Containerschiff fährt gegen Pier--

Bremen (ots)

Ort: Bremerhaven Zeit: 10.04.19, 13.00 Uhr

Am Mittwochmittag fuhr ein Frachtschiff in Bremerhaven gegen die Stromkaje. Am Containerschiff und an der Stromkaje entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 13.00 Uhr wollte das unter der Flagge von Gibraltar fahrende Frachtschiff gerade an der Stromkaje in Bremerhaven festmachen, als die Maschine aus bisher ungeklärten Gründen ausfiel. An dem 132 Meter langen Containerschiff entstand erheblicher Sachschaden. An der Betonpier der Stromkaje entstand ebenfalls Sachschaden. Unter anderem sind ein Betonpfeiler und ein Dalben beschädigt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zu keinen Verletzten oder Umweltschäden.

Das Schiff darf Bremerhaven erst wieder verlassen, wenn die Schäden behoben sind und sichergestellt ist, dass für die Schiffsicherheit keine Gefahr mehr besteht.

Die umfangreichen Ermittlungen der Wasserschutzpolizei der Polizei Bremen zur genauen Unfallursache sowie hinsichtlich der möglichen Verletzung von Vorschriften durch die Schiffsführung dauern derzeit noch an.

