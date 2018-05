POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Unbekannte wüten in ehemaligem Pierburg Gebäude

Nettetal-Lobberich (ots) - Am 01.05.2018, gegen 15.50 Uhr, bemerkte ein Anwohner am ehemaligen Pierburg-Gelände in Lobberich einen Mann, der aus einer der oberen Etage eines Verwaltungsgebäudes Gegenstände aus dem Fenster warf und informierte die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Unbekannte die Eingangstür des Verwaltungsgebäudes aufgebrochen hatten. Im Innern hatten die Täter Büro- und Sanitärräume aufgebrochen und erheblichen Sachschaden verursacht. Sie verwüsteten Büros und schlugen mehrere Scheiben ein. Noch bevor die Polizeikräfte eintrafen, hatten der oder die Täter das Gelände verlassen. Die Polizei bittet um Hinweise auf tatverdächtige Personen unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (563)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell