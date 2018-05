POL-VIE: Einbrecher lassen Zigaretten zurück

Tönisvorst - St. Tönis (ots) - In der Nacht zum 01.05.2018, gegen 03.15 Uhr, lösen unbekannte Einbrecher den Alarm an einem Geschäft, auf dem Maysweg, aus. Die Täter hebelten eine große Scheibe aus dem Rahmen. Diese zerbrach dabei. Im Innenraum brachen die Täter mehrere Zigarettenbehälter auf und verstauten die Packungen in Säcken. Im Außenbereich konnten zwei Säcke mit Zigaretten aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen über die Rufnummer 02162/377-0.

