POL-VIE: Kempen St. Hubert: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus- Täter flüchten

Kempen St. Hubert (ots) - Am Sonntag, gegen 22.15 Uhr, versuchten drei unbekannte Männer, in ein Haus auf der Bartzheide einzubrechen. Die Einbrecher hebelten an der Terrassentür, wodurch die Scheibe zerbrach. Die Hauseigentümerin sah noch, dass drei dunkel gekleidete Männer durch den Garten in Richtung Tönisberger Straße wegliefen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Haus, gestohlen wurde offenbar nichts. Hinweise auf tatverdächtige Personen bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (558)

