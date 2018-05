POL-VIE: Willich: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Willich (ots) - In der Nacht zu Montag, gegen 01.20 Uhr, versuchten Unbekannte, in eine Gaststätte auf der Bahnstraße in Willich einzubrechen. Der oder die Täter hebelten an einem Fenster und die Scheibe brach. Durch das laute Geräusch wurde der Eigentümer der Gaststätte auf den Einbruch aufmerksam. Als er durch eine Scheibe schaute, sah er einen Mann weglaufen. Dieser rannte vermutlich in Richtung Ackerstraße und war dunkel gekleidet. Hinweise auf den Tatverdächtigen bitte an die Kripo in Viersen unter 02162/377-0 /wg (557)

