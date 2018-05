POL-VIE: Viersen: Mehrere Verletzte bei Brand

Viersen (ots) - Am Montag, gegen 07.40 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf der Gerberstraße in Viersen gerufen. Wie die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigten, geriet ein Industrietrockner auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Durch die Rauchentwicklungen wurden mehrere Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Polizeikräfte sperrten die Gerberstraße für die Dauer der Löscharbeiten. /wg (560)

