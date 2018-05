POL-VIE: Viersen: Einbrecher kommen nicht in Wohnung

Viersen (ots) - Wie der Polizei erst jetzt angezeigt wurde, versuchten am vergangenen Freitag, gegen 19.00 Uhr, zwei Männer in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Kanalstraße einzubrechen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Treppenhaus und traten mehrmals gegen die Tür einer Wohnung in der zweiten Etage. Die Tür hielt stand, so dass die Einbrecher das Haus unverrichteter Dinge verließen. Der erste Tatverdächtige ist nach Angaben einer Zeugin etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Figur und Segelohren. Der zweite ist ebenfalls ca. 1,70 Meter groß, untersetzt und hat kurze Haare. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen über die Rufnummer 02162/377-0/ wg (559)

