Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Hochwertige Fahrräder vermutlich gezielt gestohlen - Zeugensuche! - dreister Fahrraddieb

Freiburg (ots)

Zu zwei Fahrraddiebstählen, die sich bereits von Donnerstag, 13.06.2019, auf Freitag, 14.06.2019, ereignet haben, sucht die Polizei Zeugen, denn die Räder wurden gezielt gestohlen und deshalb dürften die Tatörtlichkeiten zuvor ausbaldowert worden sein. Möglicherweise sind dabei auch schon Personen aufgefallen. Die Taten geschahen in Lörrach in der Riehenstraße und in Hauingen im Wiesenring. Bei dieser Tat hörten Anwohner gegen 06:00 Uhr am Freitagmorgen verdächtige Geräusche aus dem Fahrradschuppen, wo ein schwarzes Stevens-Karbon-Mountainbike mit einen Schloss gesichert stand. Eine halbe Stunde später wurde bemerkt, dass dieses gestohlen war. Das Mountainbike hat einen Wert von rund 3000 Euro. Ebenfalls aus einem Schuppen entwendet wurde ein verschlossenes E-Bike in der Riehenstraße. Bei diesem handelt es sich um Pedelec-Trekking-Rad des Herstellers Haibike, Typ Sdurao, schwarz-blau mit Korb und hatte einen Neupreis von gut 1900 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, entgegen.

Einen besonders dreisten Fahrraddiebstahl erlebte ein Jugendlicher am Montag, 17.06.2019, gegen 14:00 Uhr, in der Friedensgasse hautnah. Der Junge hatte sein Mountainbike vor der Garage repariert und war nur kurz im Haus, um sich die Hände zu waschen. Von weitem sah er dann noch, wie ein Dieb mit seinem grau-orangen Fahrrad in Richtung Stetten davonfuhr.

