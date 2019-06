Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der am Montagmorgen, 17.06.2019, in Schliengen passierte, sucht die Polizei Zeugen. Kurz vor 10:00 Uhr war eine 71 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes-Benz von der Ortsumfahrung kommend am Kreisverkehr in der Freiburger Straße mit einem Lkw kollidiert. Der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer dürfte sich schon im Kreisverkehr befunden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 8000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Markgräflerland sucht nach Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07626 97780-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell