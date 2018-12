POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mainz (ots) - Montag, 10.12.2018, 15:00 Uhr

Am Montagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Autos fahren hintereinander auf der B40 aus Richtung Bretzenheim kommend in Fahrtrichtung Autobahn 63. Als die Fahrer der ersten beiden Autos aufgrund von Staubildung abbremsen, bemerkt die 38-jährige Fahrerin des hinteren Autos den Bremsvorgang zu spät und gerät durch ihr verstärktes Abbremsen und in Folge regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Sie prallt auf das vor ihr fahrende Fahrzeug, welches durch den Aufprall wiederum mit dem Fahrzeug vor ihm zusammenstößt. An allen Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Zwei der drei Fahrer werden in ein Krankenhaus verbracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell