POL-PPMZ: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und geflüchtet

Mainz (ots) - Sonntag, 09.12.2018, 01:20 Uhr

Ein 24-Jähriger fährt mit seinem Auto auf der rechten Fahrspur der Rheinstraße aus der Peter-Altmeier-Allee kommend in Fahrtrichtung Weisenauer Straße. An der Einmündung zur Holzstraße hält er an der Ampel. Das hinter ihm fahrende Auto fährt auf, so dass das Auto des 24-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls in die Holzstraße geschoben wird. Der Unfallverursacher fährt einfach weiter. Der 24-Jährige folgt ihm. Auf Höhe der Malakoff Passage verliert der Unfallverursacher ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen einen Verkehrsschild sowie gegen Poller, welche sich auf der rechten Fahrbahnseite befinden. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden. Der 39-jährige Unfallverursacher ist alkoholisiert. Der 24-Jährige wird leicht verletzt.

