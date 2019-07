Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta

Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Samstag, 20. Juli 2019, 19.55 Uhr, parkte ein 34-Jähriger aus Holdorf seinen weißen Pkw Audi Q 5 auf einem Parkplatz an der Großen Straße. Als er am Sonntag, 21. Juli 2019, um 17.00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass dieses zwischenzeitlich beschädigt worden war. An der rechten Seite befanden sich Kratzer an der vorderen und hinteren Tür. Der Unfallverursacher hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zur Schadenshöhe liegen zurzeit noch keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

Vechta - Sachbeschädigung an Geldautomaten

Am Samstag, 20. Juli 2019, blockierten unbekannte Täter in der Zeit von 09.30 Uhr bis 09.45 Uhr an zwei Geldautomaten einer Bank an der Großen Straße die Geldausgabeklappe mit einem Gegenstand, sodass der Motor beschädigt wurde und sich die Klappe nicht mehr automatisch öffnen ließ. Später begaben sie sich wieder zu den Geldautomaten und schoben die Klappe auf. Augenscheinlich befand sich kein fremdes Geld im Ausgabefach. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 23. Juli 2019, von 02.20 Uhr bis 02.29 Uhr, warfen unbekannte Täter in der von-Dorgelo-Straße in Lohne mehrere Steine gegen die Wohnzimmerscheibe einer Wohnung im 1 Obergeschoss. In einer Scheibe entstand ein Loch sowie mehrere Risse. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

