Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eine E-Bikes

In der Zeit von Freitag, 19. Juli 2019, 20.15 Uhr, bis Sonntag, 21. Juli 2019, 09.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike (Bulls), welches auf einem Grundstück an der Emil-Nolde-Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Motorroller entwendet

In der Zeit von Samstag, 20. Juli 2019, 08.00 Uhr, bis Montag, 22. Juli 2019, 12.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter vom Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Brägelmannstraße einen Motorroller. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 468ABW angebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Dinklage - Kennzeichendiebstahl

Am Sonntag, 21. Juli 2019, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr das vordere amtliche Kennzeichen VEC-LF 502 eines Daimler Sprinters, der im genannten Zeitraum vor einem Wohnhaus an der Geschwister-Scholl-Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Pkw beschädigt

In der Zeit von Montag, 08. Juli 2019, 08.00 Uhr, bis Montag, 22. Juli 2019, 14.00 Uhr, zerstachen unbekannte Täter den linken Vorderreifen eines Daimler-Benz, welcher an der Theodor-Tantzen-Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigte in der Nacht zu Montag, 22. Juli 2019, die hinteren Kotflügel eines Dacia Duster. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 19. Juli 2019 stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Friedhofes an der Welper Straße gegen ein dort befindliches schmiedeeisernes Tor. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 22. Juli 2019, befuhr ein 70-jähriger Holdorfer gegen 10.35 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Bahnhofstraße. Ein bislang unbekannter Volvo-Fahrer (VEC-LY ???) fuhr von einem Grundstück auf die Straße und übersah dabei den 70-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Holdorfer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

