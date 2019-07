Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Unfallflucht- Zeugenaufruf Am Montag, 22. Juli 2019, 13.20 Uhr, kam es in Bakum, Loher Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein Sattelzugfahrer aus Leipzig war auf der Loher Straße (K258), aus Richtung Langförden kommend, in Richtung Bakum unterwegs. In der Ortschaft Lohe kam ihm ein grüner Trecker mit einem Anbaugerät entgegen. Der Fahrer dieses Treckers geriet mit seinem Fahrzeug leicht in den Gegenverkehr, so dass es zur Kollision mit dem linken Außenspiegel des Sattelzuges kam. Der Treckerfahrer setzte anschließend seine Fahrt, Richtung Langförden, fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-1637.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell