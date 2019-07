Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Roller entwendet

In der Zeit von Sonntag, 21. Juli 2019, 20.00 Uhr, bis Montag, 22. Juli 2019, 10.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Motorroller, Versicherungskennzeichen 794NBD, welcher an der Lange Straße abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

Ramsloh - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 22. Juli 2019 kam es in der Zeit von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war vermutlich mit einem Pkw von Strücklingen kommend in Richtung Ramsloh unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Hierbei beschädigte er eine rechts neben der Fahrbahn stehende Mülltonne. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

