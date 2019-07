Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Rohbau

In der Zeit von Donnerstag, 18. Juli 2019, 10.00 Uhr, bis Montag, 22. Juli 2019, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Rohbau an der Straße Am Alten Gaswerk drei Werkzeugkisten mit diversen Werkzeugen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 390. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Pkw zerkratzt

In der Nacht zu Montag, 22. Juli 2019, zerkratzten unbekannte Täter einen VW Golf, der an der Mozartstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek/Halen - Sachbeschädigung in Gotteshaus

Am Sonntag, 21. Juli 2019, beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr in einer Kirche an der Marienstraße das dort befindliche Evangelium sowie einen Hocker. Außerdem wurden wahllos Kerzen angezündet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

