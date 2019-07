Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Sonntag, 21. Juli 2019, die Heckscheibe eines KIA ein, der an der Schwaneburger Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Pkw beschädigt

In der Zeit von Samstag, 20. Juli 2019, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 21. Juli 2019, 08.30 Uhr, öffneten unbekannte Täter ein Garagentor an der Gehlenberger Hauptstraße und schlugen dann eine Fensterscheibe eines dort geparkten Chevrolet ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

