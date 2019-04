Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Landau-Arzheim (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursachte ein unbekannter Autofahrer zwischen Dienstag, 23:00 Uhr und Mittwoch, 17:00 Uhr in der Straße Im Niederfeld, welche im Einmündungsbereich zur Arbotstraße liegt, in Landau-Arzheim. Der Fahrer verkratzte das geparkte Auto vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes. Anschließend entfernte sich der unbekannte Autofahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell