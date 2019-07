Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Verkehrszeichen beschädigt

Dörpen (ots)

Die Polizei Papenburg sucht nach dem unbekannten Fahrer eines weißen Wohnmobils. Dieser hat bereits am 22.Juni in der Straße Auf dem Sand einen Unfall verursacht und dabei in Höhe der Hauptstraße eine Verkehrsinsel sowie ein Straßenschild beschädigt. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. An seinem Wohnmobil dürfte durch die Kollision erheblicher Sachschaden entstanden sein.

Die Beschädigungen an Schild und Verkehrsinsel schätzt die Polizei auf rund 600 Euro. Hinweise zu dem Verursacher werden unter der Rufnummer (04961)9260 entgegengenommen.

