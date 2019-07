Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Warntafeln beschädigt

Haren (ots)

Am frühen Samstagabend ist es in der Droste-Hülshoff-Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Der bislang unbekannte Autofahrer war gegen 17:30 Uhr mit einem dunklen Kombi oder SUV in Richtung Claudiusstraße unterwegs, als er mit einem Blumenbeet kollidierte und dabei zwei Holzbalken und zwei Warntafeln beschädigte. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

