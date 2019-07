Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall mit zwei Schwerverletzten

Papenburg (ots)

Gestern Abend kam es auf der Rheiderlandstraße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.

Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr die Rheiderlandstraße in Richtung Splitting, als sie in einer Rechtskurve auf den Seitenstreifen geriet, gegenlenkte und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Dabei fuhr sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Die 33-jährige Frau aus Papenburg musste durch die Feuerwehr aus ihrem zerstörten PKW befreit werden. Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben.

Die Feuerwehr aus Papenburg war mit vier Fahrzeugen und 35 Kräften vor Ort. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von rund 15000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell