Emmerich (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag (6. September 2018), 8.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Arndtstraße einen schwarzen Mazda 5 an der hinteren linken Ecke. Der Mazda war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Gegen 7.45 Uhr hat die Ehefrau des Besitzers ein dumpfes Geräusch gehört, welches möglicherweise zum Unfall passt.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell