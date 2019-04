Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchsdiebstahl Gaststätte FC Speyer 09 (58-2304)

Speyer (ots)

22.04.2019 - 23.04.2019, 23:00 - 16:16 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt in das "Restaurant am Sportpark" (Gaststätte des FC Speyer 09). Dort konnte der Pächter an diversen Türen Hebelmarken und ein geöffnetes Fenster feststellen. Daraufhin verständigte er umgehend die Polizei. Bei der polizeilichen Begehung der Gaststätte konnten keine Täter mehr angetroffen werden. Vor Ort ergaben sich keine Täterhinweise. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme der Gasträume durch den Pächter wurde aus der Gaststätte vermutlich Nichts entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

