Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchsdiebstahl Firma KT Bauservice (26-2304)

Speyer (ots)

20.04.2019 - 23.04.2019, 17:00 - 11:00 Uhr Vermutlich mehrere unbekannte Täter überwanden von der Grünanlage Mausbergweg aus den Speyerbach im rückwärtigen Bereich der Firma KT Bauservice und überstiegen eine dortige Grundstücksmauer. Vom Hinterhof aus brachen sie dann eine in die Mauer eingelassene Eisentür auf, um einfacher Zugang von außen auf das Firmengelände zu erlangen. Eine vor Ort vorgefundenen Leiter wurde durch die Täter als Behelfssteg über den Bach gelegt. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangten die Täter dann in die Lagerhalle, wo ein Doppelflügeltor in den Hinterhof aufgebrochen wurde, um das Diebesgut bequem abtransportieren zu können. Bei der Tatortaufnahme war festzustellen, dass mindestens 9 STIHL-Motorsägen und 15 DeWalt-Bohrhämmer mit Zubehör aus dem vorderen Verkaufsraum entwendet wurden. Das Diebesgut wurde über den rückwärtigen Bereich abtransportiert. Hier konnten im Gras Reifenspuren festgestellt werden, die auf ein Transportfahrzeug schließen lassen. Sechs der zum Abtransport bereit gelegten Geräte blieben aus unbekannten Gründen am Tatort zurück. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt dürfte sich aber vermutlich auf ca. 12.000 EUR belaufen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell