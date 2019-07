Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 20.07. - 21.07.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Altkleidercontainer

Am Samstag, 20.07.2019, gegen 22:50 Uhr beobachtet ein aufmerksamer Zeuge, wie zwei Personen diverse Bekleidungsgegenstände aus einem Altkleidercontainer in der Cappelner Straße in Cloppenburg entwenden und verständigt die Polizei. Die eingesetzten Beamten können vor Ort einen 52-jährigen Mann aus Cloppenburg und seine 46 Jahre alte Ehefrau samt Diebesgut in deren Pkw feststellen. Ein Strafverfahren wurde gegen beide eingeleitet.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch unbekannte Täterschaft

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen, 19.07.-20.07.2019, wird ein Sicherungskasten der Straßenbeleuchtung in der Straße "Alter Emsteker Weg" in Cloppenburg durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Dieser wird aus seiner Bodenverankerung gerissen und umgestoßen. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 in Verbindung zu setzen.

Löningen - Sachbeschädigung an einem Haus

Am Samstag, 20.07.2019, nimmt eine Anwohnerin in der Langenstraße in Löningen gegen 03:00 Uhr morgens ein lautes Geräusch wahr und stellt am Morgen fest, dass durch eine unbekannte Person mit einem circa 20 kg schweren Feldstein die Fensterbank ihres Wohnhauses beschädigt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432-9500 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wird am Samstag, 20.07.2019, gegen 05:15 Uhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg von Polizeibeamten kontrolliert, der mit seinem Chevrolet die Straße "Alter Emsteker Weg" in Cloppenburg befährt. Bei dem Fahrzeugführer ist deutlicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Aufgrund des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr wird eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der Schlüssel des Pkw wird sichergestellt.

Essen (Oldenburg) - Trunkenheitsfahrt

In Essen stoppen Polizeibeamte am 20.07.2019, gegen 10:25 Uhr, einen 59-jährigen Essener, der mit seinem Pkw Opel die Wilhelmstraße befährt. Es kann eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,50 Promille. Eine Strafanzeige wurde gegen den Mann gefertigt, zudem erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Löningen - Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Am Samstag, den 20.07.2019, ereignet sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in der Menslager Straße in Löningen. Eine 18-Jährige aus Papenburg befährt mit einem Opel die Menslager Straße in Richtung Böen und gerät in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dabei stößt sie mit dem Bmw einer entgegenkommenden 75-jährigen Löningerin zusammen, so dass an beiden Pkw ein Totalschaden in Höhe mehrerer tausend Euro entsteht. Die Fahrzeugführerinnen beider Pkw und deren Beifahrer erleiden durch den Unfall leichte Verletzungen und werden in das Krankenhaus Löningen verbracht. Die Fahrzeuge werden abgeschleppt. Durch den Verkehrsunfall wird die Strecke kurzzeitig blockiert.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Samstag, den 20.07.2019, ereignet sich gegen 10:33 Uhr ein Verkehrsunfall in der Petersfelder Straße in Garrel, bei dem sich ein 60-jähriger Radfahrer aus Nordhorn leichte Verletzungen zuzieht. Der Fahrradfahrer ist mit seinem Fahrrad auf einem Radweg in der Petersfelder Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als ihn ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel an der Einmündung "Alte Dorfstraße" übersieht und mit diesem zusammenstößt. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Garrel - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstag, 20.07.2019, um 18:13 Uhr, befährt ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Staffhorst die B72 in Richtung Friesoythe. Aufgrund von Aquaplaning kommt er ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wird dabei schwer verletzt und in das Krankenhaus Cloppenburg eingeliefert. Am Motorrad entsteht ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.

