POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag, 20.07.2019, bis Sonntag, 21.07.2019

Holdorf - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Freitag, 19.07.2019, 11.20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger aus Ibbenbüren mit seinem Pkw Peugeot die Straße An der Dersaburg im Holdorfer Ortsteil Handorf. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Die gleiche Person war bereits am Donnerstag, 18.07.2019, 16.25 Uhr, wegen eines gleichen Deliktes im Bereich Holdorf / Damme angehalten und kontrolliert wurde. Auch hier wurde Drogenbeeinflussung festgestellt. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seines Pkw wurde im Anschluss eine geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Diese wurde sichergestellt.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel / Fahren ohne Pflichtversicherung

Am Freitag, 19.07.2019, 06.50 Uhr, befuhr ein 29-jähriger aus Steinfeld mit einem Kleinkraftrad Jonway in Holdorf die Straße Fallenriede. Bei einer Kontrolle konnte der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ebenso wurde festgestellt, dass das am Fahrzeug angebrachte grüne Versicherungskennzeichen nicht für das Jahr 2019, sondern für das Jahr 2004 seine Gültigkeit hatte. Weiterhin stand der Fahrer offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Holdorf - Fahren ohne gültigem Pflichtversicherungsschutz

Am Freitag, 19.07.2019, 07.45 Uhr, befuhr ein 17-jähriger aus Holdorf in Holdorf mit seinem Roller Zündapp den Geh- und Radweg entlang der L 851 in Richtung Damme. Am Zweirad war noch ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht. Somit war der junge Mann ohne Versicherungsschutz unterwegs. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne / Brockdorf - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Samstag, 20.07.2019, 14.05 Uhr, befuhr ein 59-jähriger aus Lohne mit seinem Pkw BMW die Langweger Straße in Richtung Lohne. In einer scharfen Linkskurve geriet er mit dem PKW ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der PKW zunächst mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Brockdorf war mit 15 Kameraden vor Ort eingesetzt. Der 59-jährige wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000,- Euro.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Samstag, 20.07.2019, 16.30 Uhr, kam es in Goldenstedt auf der Bruchweidenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Goldenstedt fuhr mit seinem Pkw VW Passat von Goldenstedt-Bahnhof in Richtung Goldenstedt-Heide. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde hierbei eingeklemmt. Er konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Goldenstedt und Lutten aus dem Fahrzeug befreit und geborgen werden. Durch den Aufprall trug der junge Mann lebensgefährliche Verletzung davon. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bremen geflogen. Vor Ort waren etwa 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Goldenstedt und Lutten, der MHD, ein Notarzt, die Polizei sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000,- Euro.

Lohne - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 21.07.2019, 02.25 Uhr, kam es in Lohne auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger aus Dinklage befuhr mit einem Pkw VW Golf die Dinklager Straße in ortsauswärtiger Richtung. Unmittelbar nach dem Erreichen des Ortsausgangsschildes kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Radweg. Nach etwa 100 Metern gelangte er wieder auf die Fahrbahn, um anschließend wieder nach rechts von der Straße abzukommen. Hierbei drehte und überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite liegend im Graben zum Stillstand. Drei Leitpfosten sowie zwei Laternen wurden beschädigt. Bei dem unverletzten Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,02 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 20.07.2019, 23.05 Uhr, wurde auf dem Falkenweg in Vechta ein 38-jähriger Vechtaer angehalten und kontrolliert. Dieser fuhr mit einem Pkw Renault Megane, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

