Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brennende Mehrfachsteckdose

Oberhausen (ots)

Gemeldeter Zimmerbrand in der Knappenstraße Am heutigen Montagvormittag wurde die Berufsfeuerwehr Oberhausen zu einem Zimmerbrand in die Knappenstraße alarmiert. Bei Ankunft des Löschzuges der Feuerwache 1 stand die Bewohnerin der Wohnung bereits vor dem Gebäude und teilte mit, dass es im Badezimmer ihrer Wohnung im 1.OG brennt. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz kontrollierten die Wohnung sowie den verrauchten Treppenraum. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen aufgefunden. Ursache war eine brennende Steckdosenleiste im Badezimmer, die schnell gelöscht werden konnte. Durch einen Überdrucklüfter wurde das Gebäude vom Rauch befreit. Die Bewohnerin konnte in ihre Wohnung zurückkehren, niemand wurde Verletzt. Der Einsatz dauerte ca. eine dreiviertel Stunde. Die Knappenstraße wurde im betroffenen Bereich im Rahmen der Einsatzmaßnahmen für den übrigen Verkehr gesperrt.

