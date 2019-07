Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag, 19.07.2019, bis Samstag, 20.07.2019.

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Freitag, 19.07.2019, 22.20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Vechtaer mit seinem Kleinkraftrad in Vechta die Elbinger Straße in Richtung Allensteiner Straße. Da er hierfür den Gehweg nutzte und zudem die Beleuchtungseinrichtungen defekt waren, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Ebenso wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Vechta

Telefon: 04441/943 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell