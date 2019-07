Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 19.07. - 20.07.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigungen an Pkw

Zwischen dem 18.07.-19.07.2019 werden in der Fontanestraße in Cloppenburg zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Dabei handelt es sich um einen VW Golf und einen Opel Astra, deren Lack vermutlich durch eine bislang unbekannte Person zerkratzt wird. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich Schätzungen nach auf über 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 zu melden.

Emstek - Fahrten unter Drogeneinfluss bei zwei Kontrollen

Am Freitagmittag, den 19.07.2019, stoppen Polizeibeamte gegen 14:40 Uhr den Fahrzeugführer eines Audi in der Otto-Hahn-Straße in Emstek. Im Rahmen der Kontrolle kann festgestellt werden, dass der 19-jährige Cloppenburger unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Es wird eine Blutprobe des Fahrzeugführers entnommen, ihm wird zudem die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls am Freitag, gegen 18:10 Uhr, wird in Emstek der 19 Jahre alte Fahrzeugführer eines Skoda in der Straße "Zum Diekhaus" von Polizeibeamten kontrolliert. Bei dem jungen Mann aus Löningen kann eine Drogenbeeinflussung sowie der Besitz diverser Betäubungsmittel festgestellt werden. Ein Strafverfahren ist gegen ihn eingeleitet und die Weiterfahrt nach erfolgter Blutprobenentnahme untersagt worden.

Löningen - Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 20.07.2019, führt ein 30-Jähriger aus Löningen seinen Pkw Audi im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Die eingesetzten Beamten, die ihn in der Tabbenstraße in Löningen anhalten, führen mit ihm einen Atemalkoholtest durch, dessen Ergebnis einen Wert von 0,89 Promille ergibt. Daraufhin ist eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt worden.

