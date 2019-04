Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Diesel-Treibstoff auf Baustelle entwendet

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte Diesel-Treibstoff auf einem Baustellengelände an der Gelsenkirchener Straße entwendet. Dazu wurden die Tanks an drei Baustellen-Fahrzeugen gewaltsam geöffnet und insgesamt 870 Liter Diesel abgepumpt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

