POL-BO: Vier Jungs beschädigen mit "Böllern" Briefkasten und Wohnmobil

Bochum (ots) - Am Wochenende kam es in Bochum-Langendreer zu Sachbeschädigungen durch "Böller" - ein Briefkasten und ein Wohnmobil wurden beschädigt. Polizisten ermittelten vier tatverdächtige Jungs im Alter von 12 bis 14 Jahren.

Am Abend des 24. November beschädigten die Kinder an der Oberstraße einen Briefkasten und an der Straße "Am Leithaus" eine Windschutzscheibe eines geparkten Wohnmobils, indem sie jeweils einen Feuerwerkskörper entzündeten. Durch diese Knallgeräusche wurden Anwohner auf die Beschädigungen aufmerksam. Auf der Straße hörten sie weitere Knallgeräusche und verständigten daraufhin die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizisten die "Vier", drei Bochumer und ein "Unnaraner", mitsamt Rucksack und weiteren "Böllern" an.

Die Kinder wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen dauern im zuständigen Kriminalkommissariat 32 weiter an.

