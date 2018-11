Ulm (ots) - Gegen 15.20 Uhr war ein 46-jähriger Audi-Fahrer von Ringingen in Richtung Schelklingen unterwegs. Auf einer Geraden kam er aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort fuhr ein 42-Jähriger mit einem Renault. Die Autos stießen frontal zusammen. Feuerwehrleute bargen den Audi-Fahrer. Der Rettungsdienst brachte beide Männer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Der Schaden an den Autos beträgt etwa 70.000 Euro. Spezialisten von der Verkehrsunfallaufnahme aus Laupheim (Telefon-Nr.: 07392/96300) haben die Ermittlungen aufgenommen.

