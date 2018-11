POL-BO: Einbrüche in Friseursalon und Baumarkt - Wer hat etwas gesehen?

Herne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von 23. November (Freitag, 18 Uhr) auf 24. November (Samstag, 7.40 Uhr) in ein Friseurgeschäft an der Vinckestraße 2 in der Herner Innenstadt eingebrochen. Die Kriminellen hatten die Hintertür aufgebrochen und die Räume durchsucht. Sie flüchteten mit einer geringen Summe Bargeld in unbekannte Richtung.

In derselben Nacht kam es an der Plutostraße 125 in Wanne-Eickel zu einem weiteren Einbruch. Zwischen 18 Uhr (Freitag) und 7.25 Uhr (Samstag) wurde eine Tür des dortigen Baumarkts aufgebrochen und Bargeld sowie Werkzeug entwendet.

In beiden Fällen hat das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen der Einbrüche. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02323 950 8505 (außerhalb der Geschäftszeiten unter 0234 909-4441).

