POL-BO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Spektakulärer Unfall auf der Holsterhauser Straße

Herne (ots) - In der Nacht auf den heutigen 26. November ist es in Herne-Holsterhausen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 31-jährige Autofahrerin verletzt worden ist. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem unfallflüchtigen Autofahrer machen können.

Was war passiert?

Kurz nach Mitternacht (00.10 Uhr) befuhr die Hernerin (31) mit ihrem Wagen den rechten Fahrstreifen der Holsterhauser Straße in Richtung Dorstener Straße. In Höhe der Hausnummer 137 kam die Frau nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit zwei dort geparkten Fahrzeugen. Ein Wagen wurde zudem auf eine dortige Straßenlaterne geschoben. Nach der Kollision drehte sich ihr Wagen um die eigene Achse und kam letztendlich auf der Straße zum Stehen.

Nach Angaben der Autofahrerin wurde sie von einem in gleicher Richtung fahrenden Auto "gerammt" und kam von der Straße ab. Der "Rempler" soll zunächst nach einiger Entfernung angehalten, jedoch seine Fahrt in Richtung Dorstener Straße fortgesetzt haben, ohne sich um die verletzte Frau sowie den entstandenen Schaden zu kümmern. Zuvor seien beide Autos an der Einmündung Horststraße an einer rotlichtzeigenden Ampel nebeneinander gestanden.

Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt sein, kurze dunkle Haare sowie einen "Fünf-Tage-Bart" und eine dunkle Oberbekleidung getragen haben. Bei dem Wagen soll es sich um ein breiteres silberfarbenes Auto handeln.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte 31-Jährige in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein erheblicher Sachschaden - drei Fahrzeuge sowie eine Straßenlaterne wurden beschädigt. Die unfallaufnehmenden Polizeibeame schätzten den Schaden auf knapp 30.000 Euro.

Hinweise auf den flüchtigen Fahrer nimmt das Bochumer Verkehrskommissariat zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

