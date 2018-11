POL-BO: Leergut aus Getränkemarkt gestohlen - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Auf über 30 Kästen Leergut hatten es offenbar Einbrecher am Freitagnachmittag, 23. November, abgesehen. Noch unbekannte Täter haben zwischen 12 und 16 Uhr die Kisten hinter dem Getränkemarkt an der Dortmunder Straße 19 in Witten entwendet. Dazu hatten die Täter einen Zaun aufgebrochen.

Das Wittener Kriminalkommissariat (KK 33) sucht Zeugen des Einbruchs. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02302 209 8305 (außerhalb der Geschäftszeiten unter 0234 909-4441).

