POL-BO: Auffahrunfall - Herner (41) schwer verletzt

Herne (ots) - Bereits am 23. November, gegen 9.50 Uhr, kam es in Herner auf der Bochumer Straße in Höhe Hausnummer 143 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Herner fuhr hier mit seinem Auto in Richtung Holkeskampring. Hier musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender Hertener (35) konnte mit seinem Lkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrzeug des Herners auf. Dieser wurde dabei schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

