POL-BO: Kind (11) wird in Herne von Pkw erfasst und verletzt

Herne (ots) - Heute Morgen, 26. November, ist in Wanne ein Kind (11) hinter einem Bus auf die Fahrbahn der Emscherstraße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Der Junge wurde verletzt und musste ins Krankenhaus.

Gegen 7.10 Uhr verließ ein elfjähriger Herner einen Linienbus an der Emscherstraße an der Haltestelle "Am Berg". Ohne ausreichend auf den Fahrzeugverkehr zu achten, betrat das Kind hinter dem Bus die Fahrbahn und wurde von einem herannahenden Pkw einer 33-jährigen Hernerin erfasst.

Mittels eines hinzugezogenen Rettungswagens wurde das verletzte Kind ins Krankenhaus gebracht, wo es zur Beobachtung stationär verbleiben soll.

