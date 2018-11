POL-BO: Unfallflucht - Vater (45) und Sohn (9) verletzt

Herne (ots) - Am 23. November, gegen 20.05 Uhr, kam es im Bereich Sodinger Straße / Wischerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Herner war fußläufig mit seinem Sohn (9) und einem kleinen Hund unterwegs und wollte die Sodinger Straße an der grünen Fußgängerampel überqueren. Zeitgleich bog ein schwarzer Kleinwagen von der Wiescherstraße kommend auf die Sodinger Straße in Richtung Wanne ab. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und den Personen. Vater und Sohn wurden verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der schwarze Kleinwagen, zu dem aktuell keine näheren Informationen vorliegen, entfernte sich ohne Unfallaufnahme von der Örtlichkeit. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Bürozeit unter der Rufnummer 0234-909-5105 um Zeugenhinweise.

