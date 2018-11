POL-BO: Gemeinsam Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und Polizei Bochum - Versuchtes Tötungsdelikt an der Alleestraße in Bochum

Bochum (ots) - Am 24.11.2018, gegen 4.20 Uhr, ist es an der Alleestraße in Bochum, nahe einer dort befindlichen Diskothek, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. In deren Verlauf wurde ein 24 Jahre alter Bochumer durch eine Stichverletzung schwer verletzt. Nach ärztlicher Versorgung wurde der Mann durch einen Notarzt versorgt und in ein Bochumer Krankenhaus gebracht. Dort wurde er operiert. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Aufgrund der Tat wurde eine Mordkommission unter der Leitung von KHK Roland Wefelscheid eingesetzt. Die Ermittlungen zum Täter dauern an, umfangreiche Spuren werden nun ausgewertet. In diesem Zusammenhang sucht die Mordkommission nach weiteren Zeugen. Dabei werden insbesondere zwei PKW-Fahrer gesucht, die zu Tatzeit unmittelbar am Tatort geparkt haben und bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von dort weggefahren sind. Dabei handelt es sich einmal um den Führer eines Taxis sowie eines silberfarbenen/grauen VW. Hinweise bitte an die Mordkommission 2 unter der Rufnummer 0234/909-4114, an die Kriminalwache unter 0234/909-4441 oder jede andere Polizeidienststellen. Staatsanwalt Bochum: Danyal Maibaum; PP Bochum: KHK Roland Wefelscheid

