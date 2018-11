POL-BO: Türen aufgebrochen, Räume durchsucht, Geldkassette geknackt: Einbrecher in Wanne-Eickeler Südschule!

Herne (ots) - Von Einbrechern aufgesucht wurde die Schule an der Südstraße im Wanne-Eickeler Stadtteil Röhlinghausen an der Plutostraße 115. Zwischen dem 21. und 22. November, in der Zeit von 18 bis fünf Uhr, befanden sich noch nicht ermittelte Kriminelle auf dem Schulgelände. In Haupt-und Nebentrakt hebelten sie gleich mehrere Türen auf, um in verschiedene Räume zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen, auch Spinde wurde aufgehebelt sowie eine Geldkassette aufgebrochen. Zum großen materiellen Schaden kommt nun auch noch der Verlust von Bargeld hinzu. Damit flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung. Wer hat am Distelkamp oder der Pluto- sowie der Burgstraße Verdächtige bemerkt? Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

