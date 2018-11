POL-BO: Schüler (13) von Pkw erfasst

Bochum (ots) - Am 23. November, gegen 13.45 Uhr, kam es in Herne im Bereich der Kreuzung Koniner Straße / Holsterhauser Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 13-jähriger Schüler wartet an einer Fußgängerampel. Plötzlich rannte der junge Herner auf die Fahrbahn. Ein 63-jähiger Herner, welcher mit seinem Auto auf der Holsterhauser Straße in Richtung B226 unterwegs war, konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen. Der 13-Jährige wurde auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Holsterhauser Straße gesperrt. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

