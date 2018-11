POL-BO: Bochumer (22) im Bereich Massenbergstraße überfallen

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt am 23. November, gegen 1.30 Uhr, im Bereich der Bochumer Massenbergstraße hat das Bochumer Kriminalkommissariat 31 die Ermittlungen aufgenommen. Ein 22-jähriger Bochumer ist hier von drei unbekannten Personen angesprochen und attackiert worden. Die Kriminellen entwendeten ihm seine Jacke und flüchteten mit dieser in Richtung Huestraße. Die drei südeuropäisch aussehenden Täter sind alle um die 20 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Alle drei trugen einen Bart. Zeugenhinweise zu dieser Tat bitte zur Bürozeit an die 0234/909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

