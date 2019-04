POL-RE: Recklinghausen: Mann tot in Wohnung gefunden - Mordkommission ermittelt

Polizeipräsidium Recklinghausen

In den Nachmittagsstunden des Sonntag, 07.04.2019 gab es von einem 33-jährigen Recklinghäuser letzte Lebenszeichen. In den Morgenstunden des 10.04.2019 wurde er tot in seiner Wohnung auf der Hohenzollernstraße in Recklinghausen aufgefunden. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat am Sonntag den 07.04. im Bereich der Hohenzollernstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Gab es Personen, die sich auffällig verhalten haben, weil sie mit dem Gewaltdelikt in Verbindung standen? Hat jemand Personen mit blutbefleckter Kleidung gesehen? Die Staatsanwaltschaft Bochum hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, einen Betrag in Höhe von 3.000.- EUR ausgesetzt. Zeugen sollen sich bei der Mordkommission unter 0800 2361 111 melden.

