Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Versuchter und vollendete Einbrüche in Pkw

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht gelang es unbekannten Tätern an der Overbergstraße einen Skoda zu öffnen, ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen. Entwendet wurde ein Multifunktionsdisplay.

Ebenfalls in der Nacht wurde an der Schild-Straße an einem Skoda eine Seitenscheibe eingeworfen. Entwendet wurden ein festeingebautes Navigationssystem und ein Steuergerät.

Im Stadtteil Vonderort versuchte im gleichen Zeitraum ein Unbekannter an einem Land Rover die Seitenscheibe einzuschlagen. Der Täter gelangte nicht ins Fahrzeug, es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

