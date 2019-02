Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Zwei Einsätze für das Hilfeleistungslöschfahrzeug.

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag um 10:25 Uhr, rückten die Bediensteten der Hauptwache, mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Haßlinghauser Straße aus. In einer Wohnung befand sich eine hilflose Person. Die Wohnungstür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet. Die in der Wohnung befindliche Person wurde an den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Einsatzende war um 11:00 Uhr. Um 14:29 Uhr rückte die gleiche Besatzung zur Dammstraße aus. Auf einem Gleiskörper hatten Unbekannte einen Benzinkanister angesteckt. Mit Hilfe eines Kleinlöschgerätes konnte das Feuer abgelöscht werden. Der Einsatz endete um 15:00 Uhr.

