Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schmuck und Bargeld erbeutet.

Lippe (ots)

Am Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus "Im Breiten Felde" ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Täter hebelten zwischen 11 Uhr und 20 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten das ganze Haus nach Wertgegenständen. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch aber auch Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter der Rufnummer 05231 / 6090 an die Kripo.

