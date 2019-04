Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Handwerkerfahrzeuge angegangen.

Lippe (ots)

Am späten Dienstagabend verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zugang zu dem Betriebsgelände eines Reifenhandels in der Arminstraße, indem er über den Zaun kletterte. Zeugen sahen gegen 23:45 Uhr, wie sich der Mann auf dem umzäunten Gelände aufhielt. Polizeibeamte stellten daraufhin fest, dass die Seitenscheibe eines VW-Transporters eingeschlagen war. Ob der Täter etwas aus dem Fahrzeug gestohlen hat, ist noch nicht bekannt. Der Mann ist etwa 1,70 m groß, schlank und trug zur Tatzeit eine helle Jacke sowie ein helles Cappy. In der Nacht von Montag auf Dienstag verschaffte sich ein Täter ebenfalls durch Überklettern eines Zaunes unberechtigt Zugang zu einem Firmengelände im Braunenbrucher Weg. Auch hier war das Ziel ein VW-Transporter, bei dem der Täter versuchte zwei Türen gewaltsam zu öffnen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Diebesgut konnte er nicht erlangen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, steht noch nicht fest. Hinweise zu den beiden Taten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

