POL-LIP: Blomberg. Fahrer eines roten Mercedes macht sich aus dem Staub.

Am Montagmorgen stellte der 71-jährige Eigentümer eines Mercedes Viano seinen Wagen im Eingangsbereich des Getränkemarktes am Marktkauf im Schmuckenberger Weg ab. Zwischen 11 Uhr und 11:15 Uhr touchierte der Fahrer eines roten Mercedes, der neben dem Viano stand, beim Ausparken den Wagen und verursachte so Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Anschließend fuhr der Fahrer, der als "etwas älter" und mit Bart beschrieben wird, weiter, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Dieser Unfall wurde von einem namentlich nicht bekannten Zeugen gesehen, der den Eigentümer auf die Verkehrsunfallflucht aufmerksam machte. Dieser Zeuge, aber auch andere Beobachter des Unfalls, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

