Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Handtasche entrissen.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend entriss ein bislang Unbekannter einer 40-jährigen Frau aus Detmold die Handtasche und entkam unerkannt. Die Frau befand sich gegen 21:15 Uhr auf Höhe des Spielplatzes auf dem Fußweg der Fritz-Reuter-Straße. Dort näherte sich ihr der Täter von hinten und entriss ihr eine braune Handtasche, die die 40-Jährige über ihrer Schulter trug. Der Mann flüchtete anschließend in Richtung des Autohauses "Stegelmann". In der Handtasche befanden sich neben einem Schlüsselbund und etwas Kleingeld auch ein iPhone X im Wert von zirka 1.000 Euro. Der Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 m groß und schlank. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover sowie blaue Jeans. Hinweise zu dem Diebstahl oder zu der beschriebenen Person nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell