Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Carports werden Opfer von Flammen.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Bachstraße aus. Gegen 0.30 Uhr brannten dort zwei Carports sowie ein Lebensbaum. Da eines der Carports direkt an ein Wohnhaus grenzt, bestand die Gefahr, dass auch dieses in Mitleidenschaft gezogen würde. Die Feuerwehr verhinderte letztendlich ein Übergreifen der Flammen auf das Haus. Die beiden Carports wurden jedoch zerstört. Das Feuer entstand vermutlich durch entsorgte Grillkohle. Diese entzündete die Mülltonne aus Kunststoff. Das Feuer griff dann auf einen Lebensbaum sowie auf die Carports über. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell